Женщина вернулась из отпуска и обнаружила огромную рептилию в кровати

Туристка вернулась домой из отпуска и нашла огромного варана в своем трейлере. Видео и подробности инцидента опубликовало издание SWNS на своем YouTube-канале.

Видеоролик сделан на территории национального парка Нового Южного Уэльса (Австралия) 28 марта, но в Сети он оказался только сейчас.

59-летняя Аманда Купер запечатлела на камеру, как рептилия исследует ее жилище: на кадрах двухметровый варан лазит по постели женщины и обнюхивает ее вещи.

После этого ящерица покинула дом Купер через дверь, спустившись по ступенькам.