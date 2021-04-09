Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

Женщина вернулась из отпуска и обнаружила огромную рептилию в кровати

Мира Маркина
3 часа назад
Туристка вернулась домой из отпуска и нашла огромного варана в своем трейлере. Видео и подробности инцидента опубликовало издание SWNS на своем YouTube-канале.
Видеоролик сделан на территории национального парка Нового Южного Уэльса (Австралия) 28 марта, но в Сети он оказался только сейчас.
59-летняя Аманда Купер запечатлела на камеру, как рептилия исследует ее жилище: на кадрах двухметровый варан лазит по постели женщины и обнюхивает ее вещи.
После этого ящерица покинула дом Купер через дверь, спустившись по ступенькам.
Американку позабавил незваный гость. За кадром она иронично восклицает: "О мой бог".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что мужчина обвинил зоопарк в подлоге животных.
Безумный мир,Видео,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители