Незнакомка забралась в кровать с супругами и отказалась уходить

В американском штате Мичиган пьяная незнакомка проникла в чужой дом и забралась в кровать со спящими супругами. Об этом сообщает издание Newsweek.

Фото: Christinne Muschi / Reuters Christinne Muschi / Reuters

22-летняя женщина появилась в доме около двух часов ночи во вторник, 13 апреля. По словам пострадавших, она считала, что находится у себя дома, и отказывалась уходить

Когда супругам удалось выставить ее за дверь, она села в свой автомобиль и уехала. Позднее полицейские обнаружили ее на обочине и арестовали.

Женщину обвиняют в проникновение в дом и нарушении общественного порядка в состоянии опьянения. В свою очередь, она утверждает, что не помнит своей выходки.