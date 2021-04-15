Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

Незнакомка забралась в кровать с супругами и отказалась уходить

Lenta.ru
4 часа назад
В американском штате Мичиган пьяная незнакомка проникла в чужой дом и забралась в кровать со спящими супругами. Об этом сообщает издание Newsweek.
Незнакомка забралась в кровать с супругами и отказалась уходить
Фото: Christinne Muschi / ReutersChristinne Muschi / Reuters
22-летняя женщина появилась в доме около двух часов ночи во вторник, 13 апреля. По словам пострадавших, она считала, что находится у себя дома, и отказывалась уходить
Когда супругам удалось выставить ее за дверь, она села в свой автомобиль и уехала. Позднее полицейские обнаружили ее на обочине и арестовали.
Женщину обвиняют в проникновение в дом и нарушении общественного порядка в состоянии опьянения. В свою очередь, она утверждает, что не помнит своей выходки.
Ранее сообщалось, что в американском городе Киллин, штат Техас, мужчина обнаружил в своей спальне незнакомую голую женщину. Не сумев ее прогнать, он вызвал полицию.
Безумный мир,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители