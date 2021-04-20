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Фотографии, на которых происходит нечто невообразимое

BigPicture.ru
3 часа назад
В жизни мы иногда сталкиваемся с вещами, которые, с нашей точки зрения, не имеют логического объяснения. Это вовсе не значит, что они паранормальны – просто эти явления находятся вне нашего понимания. Будьте уверены в том, что и некоторые ваши действия вызывают кое у кого недоумение.
Это очень странный питомец. Не находите?
1/8 Это очень странный питомец. Не находите?
Фото: BigPicture.ru
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Если человек на самом деле хочет спать, то он может расположиться где угодно. Но тут…
2/8 Если человек на самом деле хочет спать, то он может расположиться где угодно. Но тут…
Фото: BigPicture.ru
Работали гении маскировки. Но зачем?
3/8 Работали гении маскировки. Но зачем?
Фото: BigPicture.ru
Это собрание манекенов выглядит странно и немного жутковато.
4/8 Это собрание манекенов выглядит странно и немного жутковато.
Фото: BigPicture.ru
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У вас есть рациональное объяснение происходящему?
5/8 У вас есть рациональное объяснение происходящему?
Фото: BigPicture.ru
Вернемся к обсуждению необычных питомцев.
6/8 Вернемся к обсуждению необычных питомцев.
Фото: BigPicture.ru
Даже не пытайтесь нас приглашать на свадьбу, если она не похожа на эту.
7/8 Даже не пытайтесь нас приглашать на свадьбу, если она не похожа на эту.
Фото: BigPicture.ru
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Это самая необычная Буренка из всех, что мы видели.
8/8 Это самая необычная Буренка из всех, что мы видели.
Фото: BigPicture.ru
Мы сделали для вас подборку фотографий, на которых происходит нечто экстраординарное. Эти снимки зафиксировали предметы, явления и поступки, которые мы объяснить «со своей колокольни» не в силах. Посмотрите, может вы поймете, что это было, а главное – зачем.
Безумный мир,Фото,
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