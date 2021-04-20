Фотографии, на которых происходит нечто невообразимое

В жизни мы иногда сталкиваемся с вещами, которые, с нашей точки зрения, не имеют логического объяснения. Это вовсе не значит, что они паранормальны – просто эти явления находятся вне нашего понимания. Будьте уверены в том, что и некоторые ваши действия вызывают кое у кого недоумение.