Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Мужчина пошел на свидание и неожиданно попал на «реалити-шоу»

Lenta.ru
2 часа назад
Британец под ником peakay81 опубликовал несколько роликов о необычном свидании с девушкой, на которое вместе с ним пришли еще 16 его конкурентов. Видео доступны в его TikTok-канале.
Мужчина пошел на свидание и неожиданно попал на «реалити-шоу»
Фото: @peakay81@peakay81
Мужчина познакомился с потенциальной возлюбленной в дейтинг-сервисе Hinge. Пара договорилась о встрече, но на оговоренном месте peakay81 встретил еще четверых претендентов.
«Я пригласила всех, с кем я познакомилась в Hinge. Надеюсь, вы поладите»,
— сказала организаторша группового свидания, на которое попал peakay81.
На этом сюрпризы не закончились: спустя время на место встречи прибыли еще 12 человек, после чего мероприятие стало напоминать реалити-шоу.
Автор ролика какое-то время просидел в компании незнакомых мужчин, но вскоре понял, что подобный формат свидания не доставляет ему удовольствия. Поэтому он попрощался и пошел домой.
Удивленные подписчики peakay81 разделились на два лагеря. Часть зрителей положительно оценили идею девушки, однако остальные назвали ее неуважительной по отношению к мужчинам, которые не были готовы к групповому свиданию.
Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители