Мужчина пошел на свидание и неожиданно попал на «реалити-шоу»

Британец под ником peakay81 опубликовал несколько роликов о необычном свидании с девушкой, на которое вместе с ним пришли еще 16 его конкурентов. Видео доступны в его TikTok -канале.

Фото: @peakay81 @peakay81

Мужчина познакомился с потенциальной возлюбленной в дейтинг-сервисе Hinge. Пара договорилась о встрече, но на оговоренном месте peakay81 встретил еще четверых претендентов.

«Я пригласила всех, с кем я познакомилась в Hinge. Надеюсь, вы поладите»,

— сказала организаторша группового свидания, на которое попал peakay81.

На этом сюрпризы не закончились: спустя время на место встречи прибыли еще 12 человек, после чего мероприятие стало напоминать реалити-шоу.

Автор ролика какое-то время просидел в компании незнакомых мужчин, но вскоре понял, что подобный формат свидания не доставляет ему удовольствия. Поэтому он попрощался и пошел домой.