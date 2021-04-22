Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Блогерша нашла «подтверждение» симуляции реальности

Lenta.ru
23 минуты назад
Блогерша из соцсети TikTok с ником catarroseco опубликовала ролик, посчитав его «подтверждением» теории о симуляции реальности. Видео набрало почти 1,5 миллиона просмотров за несколько дней, и многие сначала не поверили в реальность публикации.
Жительница Аргентины опубликовала видео, на котором запечатлела дом напротив, а затем показала, как он отражается в ее окне. Между ними блогерша обнаружила важную разницу. И в реальности, и в отражении был виден невысокий дом с черепичной крышей, небо и деревья. Однако только в отражении были заметны облака.
В оригинале облаков не было видно с места, откуда девушка вела съемку.
«Доказательство того, что мы живем в симуляции. Объясните кто-нибудь, где облака?» — написала она в описании к посту.
Некоторые зрители согласились с девушкой и посчитали, что это странная ситуация и что подобное заставляет задуматься о том, что такое реальность. Однако нашлись и те, кто указал блогерше на то, что это оптическая иллюзия. Они объяснили, что девушка находится слишком низко по отношению к дому, поэтому не видит облака — они расположились за строением, а отражение идет под углом.
Безумный мир,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители