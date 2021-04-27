Семилетний ребенок поймал рыбу размером с самого себя

Мальчик из американского города Камберленд-Сити, штат Теннесси, впервые пошел на рыбалку с новой удочкой и выловил рыбу размером с себя. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Семилетний Отри Хоган (Autry Hoan) отправился на рыбалку с братом, отцом и дедушкой, взяв с собой удочку, на которую самостоятельно накопил деньги.

В результате он выловил 38-килограммового сома. Вес улова совсем немного отстает от рекорда штата

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