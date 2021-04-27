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Семилетний ребенок поймал рыбу размером с самого себя

Lenta.ruиещё 1
11 часов назад
Мальчик из американского города Камберленд-Сити, штат Теннесси, впервые пошел на рыбалку с новой удочкой и выловил рыбу размером с себя. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News.
Семилетний ребенок поймал рыбу размером с самого себя
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Семилетний Отри Хоган (Autry Hoan) отправился на рыбалку с братом, отцом и дедушкой, взяв с собой удочку, на которую самостоятельно накопил деньги.
В результате он выловил 38-килограммового сома. Вес улова совсем немного отстает от рекорда штата
Lenta.ru
Отец Отри пояснил, что это первая рыба, которую он поймал на новую удочку. После этого Хоган отпустил рыбу. Теперь у него появилась мечта побить рекорд штата и поймать самого большого сома.
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