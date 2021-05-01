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Очевидцы описали встречу с «чупакаброй» на улицах города

Lenta.ru
31 минуту назад
Жители района Монтеагудо города Санта-Крус в Боливии описали встречу с инопланетянином, который, по их словам, разгуливал по улицам. Об этом сообщает Radio Mitre.
Очевидцы описали встречу с «чупакаброй» на улицах города
Фото: Мария Плотникова / РИА НовостиМария Плотникова / РИА Новости
Согласно приводимому описанию, неизвестное существо имело руки с тремя пальцами и было слепым несмотря на очень большие глаза. Отмечается, что предполагаемый инопланетянин был похож на легендарную «чупакабру», которой пугают местных детей и молодежь.
По словам очевидцев, перед его появлением в небе раздался грохот, появился ореол света и три светящихся объекта. Утверждается, что возможный пришелец какое-то время бродил по улицам, а затем исчез.
В октябре прошлого года на пляже Вулакомб английского района Норт-Девон нашли загадочное морское существо, поставившее местных жителей в тупик.
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