Очевидцы описали встречу с «чупакаброй» на улицах города

Жители района Монтеагудо города Санта-Крус в Боливии описали встречу с инопланетянином, который, по их словам, разгуливал по улицам. Об этом сообщает Radio Mitre.

Фото: Мария Плотникова / РИА Новости Мария Плотникова / РИА Новости

Согласно приводимому описанию, неизвестное существо имело руки с тремя пальцами и было слепым несмотря на очень большие глаза. Отмечается, что предполагаемый инопланетянин был похож на легендарную «чупакабру», которой пугают местных детей и молодежь.

По словам очевидцев, перед его появлением в небе раздался грохот, появился ореол света и три светящихся объекта. Утверждается, что возможный пришелец какое-то время бродил по улицам, а затем исчез.