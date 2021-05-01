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Люди рассказали СМИ о встрече со странным существом -"чупакаброй"

Диана Товсепова
8 часов назад
Местные СМИ в Боливии сообщают о том, что местные жители района Монтеагудо города Санта-Крус описали встречу с инопланетянином, который, по их словам, разгуливал по улицам.
Люди рассказали СМИ о встрече со странным существом -"чупакаброй"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Граждане рассказали, что это было неизвестное существо с тремя пальцами. Несмотря на большие глаза, оно было слепым. Существо было похоже на легендарную «чупакабру», которой пугают местных детей.
Очевидцы сообщают, что перед его появлением в небе раздался грохот, три светящихся объекта и ореол света. Люди рассказывают, что существо бродило по улицам, а затем исчезло.
Безумный мир,
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