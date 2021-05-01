Люди рассказали СМИ о встрече со странным существом -"чупакаброй"

Местные СМИ в Боливии сообщают о том, что местные жители района Монтеагудо города Санта-Крус описали встречу с инопланетянином, который, по их словам, разгуливал по улицам.

Граждане рассказали, что это было неизвестное существо с тремя пальцами. Несмотря на большие глаза, оно было слепым. Существо было похоже на легендарную «чупакабру», которой пугают местных детей.