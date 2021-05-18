Мужчину оштрафовали на 46 миллионов за убийство креветок

Власти американского штата Гавайи оштрафовали местного жителя на 633,8 тысячи долларов (около 46,7 миллиона рублей) за убийство креветок. Об этом сообщает West Hawaii Today.

Фото: dlnr.hawaii.gov dlnr.hawaii.gov

14 мая совет по земельным и природным ресурсам Гавайев выписал штраф 54-летнему Уэйну Киэлану Спатцу (Wayne Keaulana Spatz). Мужчину осудили за то, что он вылил в водоем муравьиный яд и тем самым убил 6,25 тысячи креветок.

Спатца вывели на чистую воду после того, как в июле 2020 года сотрудник департамента по земельным и природным ресурсам получил жалобу от одного из местных жителей. Очевидец рассказал, что видел, как мужчина вылил в ручей жидкий муравьиный яд, и на поверхность всплыли тысячи мертвых креветок. Властям потребовалось несколько месяцев, чтобы провести расследование и вынести правонарушителю приговор.