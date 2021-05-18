Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Мужчину оштрафовали на 46 миллионов рублей за убийство креветок

Lenta.ruиещё 8
22 часа назад
Власти американского штата Гавайи оштрафовали местного жителя на 633,8 тысячи долларов (около 46,7 миллиона рублей) за убийство креветок. Об этом сообщает West Hawaii Today.
Мужчину оштрафовали на 46 миллионов за убийство креветок
Фото: dlnr.hawaii.govdlnr.hawaii.gov
14 мая совет по земельным и природным ресурсам Гавайев выписал штраф 54-летнему Уэйну Киэлану Спатцу (Wayne Keaulana Spatz). Мужчину осудили за то, что он вылил в водоем муравьиный яд и тем самым убил 6,25 тысячи креветок.
Спатца вывели на чистую воду после того, как в июле 2020 года сотрудник департамента по земельным и природным ресурсам получил жалобу от одного из местных жителей. Очевидец рассказал, что видел, как мужчина вылил в ручей жидкий муравьиный яд, и на поверхность всплыли тысячи мертвых креветок. Властям потребовалось несколько месяцев, чтобы провести расследование и вынести правонарушителю приговор.
За каждое погибшее животное Спатца заставили заплатить 100 долларов (7,4 тысячи рублей). Финальная сумма штрафа также включает 200 долларов (14,7 тысячи рублей) за незаконное использование отравляющего вещества и 8,64 тысячи (636,5 тысячи рублей) долларов за издержки, понесенные в ходе расследования. На текущий момент это самый крупный штраф, выставленный властями штата за нанесение вреда водным ресурсам.
Безумный мир,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители