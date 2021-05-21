Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Женщина годами не замечала неожиданную деталь на своих фото

Даня Виттиг
13 часов назад
Мужчина годами добавлял на фотографии из отпуска изображение героя мультсериала «Хи-Мен и властелины вселенной» по имени Скелет втайне от своей жены. История стала вирусной, когда о ней рассказали в Twitter.
Женщина годами не замечала неожиданную деталь на своих фото
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Мой брат более 10 лет фотошопил фон случайных отпускных фотографий и помещал на них Скелета. Его жена все еще не заметила этого», — гласила подпись к снимкам.
@DudespostingWs
На самих фотографиях герой мультсериала оказывался вместе с семьей в самых разных местах: в заснеженном лесу, на улицах города или на террасе ресторана.
В комментариях к посту многие похвалили мужчину за его идею. Некоторые признались, что тоже не заметили бы персонажа из «Хи-Мена».
«Мне понадобилось много времени, чтобы разглядеть его, хотя я знал, что он там есть. Это очень круто! Хотелось бы знать, как она отреагирует, когда однажды узнает об этом», — отметил пользователь с ником Terminator.
Пользователи также поиронизировали над возможной причиной того, почему супруга героя истории до сих пор не раскрыла его секрет.
«Видимо, ее волнует только то, как она получилась на фото. Вы никогда не видели, как женщины изучают снимки сразу после съемки?» — написал один из комментаторов.
Другие же посчитали, что женщина давно догадалась о забаве ее мужа, но ведет себя так, как будто не замечает Скелета, чтобы не портить ему веселье.
Безумный мир,Иван Грозный,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители