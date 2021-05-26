Блогер продал машину из картона по цене настоящей

Блогер признался, что надеялся получить за свой автомобиль не больше 50 долларов (3600 рублей). Мужчина выставил Lamborghini на аукцион, и 132 ставки спустя машина была продана покупателю из Новой Зеландии за 10,4 тысячи долларов (760 тысяч рублей).