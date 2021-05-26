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На Байконуре неизвестные оставили на «Буране» надпись «Юра, мы приехали»

Lenta.ruиещё 1
11 часов назад
Группа уличных художников проникла на космодром Байконур и разрисовала недостроенный космический корабль «Буран». Об этом сообщил информированный источник РИА Новости.
«Юра, мы приехали»: неизвестные разрисовали «Буран»
Фото: @oldschool_boy80@oldschool_boy80
На корабле видны надписи «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».
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