В Британии на аукционе продадут туалет с видом на море

Бывший общественный туалет на британском скалистом мысе Лендс-Энд в графстве Корнуолл решили продать на аукционе. Начальная стоимость лота достигает 25 тысяч фунтов стерлингов (более 2,5 миллиона рублей), пишет портал Indy100.

Фото: Clive Emson Auctioneers Clive Emson Auctioneers

Каменная уборная расположена недалеко от деревни Тревован рядом с автомагистралью B3066.

«Эти бывшие общественные удобства находятся в просто потрясающем прибрежном месте с поистине великолепным видом на море»,

— отметила оценщица аукционов Кэти Семменс (Katie Semmens).