В Британии на аукционе продадут туалет с видом на море

Бывший общественный туалет на британском скалистом мысе Лендс-Энд в графстве Корнуолл решили продать на аукционе. Начальная стоимость лота достигает 25 тысяч фунтов стерлингов (более 2,5 миллиона рублей), пишет портал Indy100.
Фото: Clive Emson AuctioneersClive Emson Auctioneers
Каменная уборная расположена недалеко от деревни Тревован рядом с автомагистралью B3066.
«Эти бывшие общественные удобства находятся в просто потрясающем прибрежном месте с поистине великолепным видом на море»,
— отметила оценщица аукционов Кэти Семменс (Katie Semmens).
Торги пройдут в онлайн-формате с 14 по 16 июня 2021 года. Новый владелец объекта также получит 0,22 акра (0,08 гектара) земли в 16 километрах от Лендс-Энд. Участок можно будет обустроить, получив необходимые разрешения.