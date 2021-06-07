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Водителя укусила сброшенная на него орлом смертельно ядовитая змея

Lenta.ruиещё 1
20 часов назад
В Кении водителя укусила черная мамба, которую сбросил пролетавший мимо орел. Об этом сообщает кенийское издание The Standard.
Водителя укусила сброшенная на него орлом ядовитая змея
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Дэвид Мусуока утверждает, что смертельно ядовитая змея упала на крышу его автомобиля, когда он ехал в город Мвинги. Затем она заползла в салон автомобиля и укусила его за левую руку.
Один из тех, кто помогал убить змею, подвез Мусуоку до больницы в Мвинги. Пострадавшего успели спасти. После улучшения самочувствия он выписался из больницы.
Черная мамба — африканская змея, вырастающая до трех метров в длину. Ее яд считается очень опасным. Пострадавший испытывает жгучую боль, место укуса распухает, развивается периферический паралич. Без противоядия летальный исход неизбежен.
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