Водителя укусила сброшенная на него орлом ядовитая змея

В Кении водителя укусила черная мамба, которую сбросил пролетавший мимо орел. Об этом сообщает кенийское издание The Standard.

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Дэвид Мусуока утверждает, что смертельно ядовитая змея упала на крышу его автомобиля, когда он ехал в город Мвинги. Затем она заползла в салон автомобиля и укусила его за левую руку.

Один из тех, кто помогал убить змею, подвез Мусуоку до больницы в Мвинги. Пострадавшего успели спасти. После улучшения самочувствия он выписался из больницы.