Пользовательница TikTok под ником yula.89 поделилась роликом с самым назойливым в мире попугаем, который несколько минут испытывал терпение других домашних животных.
Пернатый бегал за своими кошкой и собакой, клевал их и царапал когтями. Даже когда кот попытался успокоить наглую птицу, попугай не угомонился и продолжил добиваться внимания.
Видео с попугаем, которого в комментариях окрестили "гопником" собрало почти полмиллиона просмотров и сотни комментариев. А подписчики активно писали свои ощущения от увиденного
"Когда по графику нужно получить люлей и не важно, от кого именно", "Вот задира мелкий! Никакого покоя не дает", "Пернатой козявке повезло, что она оказалась рядом с теми, кто ее терпит", - писали фолловеры.
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