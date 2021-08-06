Мужчина поймал рыбу с «человеческими зубами»

В Северной Каролине, США, рыбак по имени Натан Мартин поймал рыбу с зубами, как у человека. Об этом сообщает BBC News.

Фото: Страница Jennette's Pier в Facebook Страница Jennette's Pier в Facebook

Вечером 2 августа Мартин рыбачил у пирса Дженнетт. Ему на крючок попался кейпкодский карась, также известный как рыба-овцеголов. Мужчина рассказал, что поймать овцеголова достаточно трудно. Теперь американец планирует повесить свой улов на видном месте.