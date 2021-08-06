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Мужчина поймал рыбу с «человеческими зубами»

Lenta.ru
3 часа назад

В Северной Каролине, США, рыбак по имени Натан Мартин поймал рыбу с зубами, как у человека. Об этом сообщает BBC News.

Мужчина поймал рыбу с «человеческими зубами»
Фото: Страница Jennette's Pier в FacebookСтраница Jennette's Pier в Facebook

Вечером 2 августа Мартин рыбачил у пирса Дженнетт. Ему на крючок попался кейпкодский карась, также известный как рыба-овцеголов. Мужчина рассказал, что поймать овцеголова достаточно трудно. Теперь американец планирует повесить свой улов на видном месте.

Рыба-овцеголов или кейпкодский карась — глубоководная, сжатая с боков морская рыба с острыми спинными шипами. Обычно достигает от 25 до 50 сантиметров в длину. У нее большой рот и похожие на человеческие зубы, которые рыба использует, чтобы разгрызать устриц, иглокожих и ракообразных.

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