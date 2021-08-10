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Россиянин пришел в Великий Новгород пешком из Москвы

Lenta.ru
4 часа назад

Россиянин Андрей Шарашкин, который начал свое пешее путешествие по стране в июне 2018 года, добрался до Великого Новгорода. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Россиянин пришел в Великий Новгород пешком из Москвы
Фото: Страница «Пешком по России...» во «ВКонтакте»Страница «Пешком по России...» во «ВКонтакте»

«Друзья, я в Великом Новгороде. Вчера прошелся по городу с экскурсией и сегодня опять пойду. Пока рассказать о городе не могу, информации очень много», — рассказал он.

По словам путешественника, о нем сейчас снимают фильм. «Практически шесть часов съемок. Мы приехали в общежитие только уже около 22:00. Как только переварю всю информацию, сразу буду писать о Великом Новгороде», — поделился Шарашкин и опубликовал фотографии заката на Рюриковом городище.

Шарашкин успел побывать в Центральной России, на юге, в Сибири и на Урале. Сама идея похода «по всей России» появилась у него в середине 90-х, но осуществить замысел он не смог из-за службы в вооруженных силах.

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