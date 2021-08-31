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Мэра российского города раскритиковали за слоган "радость между ног"

Диана Товсепова
57 минут назад

Мэр Железноводска Евгений Моисеев решил обратить внимание горожан на велопрогулки с помощью нового слогана "Радость между ног". Об этом он рассказал в своем Instagram.

Мэра города осудили за слоган "радость между ног"
Фото: @moiseev.eugene@moiseev.eugene

«Железноводск давно является сильным урологическим курортом, а велосипед тоже еще как помогает в этом деле!...

Новую активность оценят мужчины, ведь за счет улучшения кровоснабжения в органах малого таза происходит профилактика аденомы», — говорится в подписи к посту Моисеева.

Пользователям соцсетей слоган «Радость между ног» показался двусмысленным. При этом в комментариях были и жалобы на то, что Железноводск «растерял свой шик» из-за «орущих недомузыкантов и бесящейся под них фиолетоголовой молодежи».

На критику мэр ответил эмоциональным сообщением:

«Недорогая наша „быдло-недо-бедно“ озабоченная и потерянная душа. Обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам».

Кроме того, глава города записал видеообращение к критикующим его комментаторам. Им он пообещал «еще не раз встретиться».

Безумный мир,Евгений Моисеев,
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