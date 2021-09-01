В Краснодарском крае дети пошли в первый «Ы» класс в переполненной школе 94. Видео линейки опубликовал «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как преподаватель в окружении первоклассников стоит с табличкой «1 "Х"», также другие учителя держат в руке надпись «1 "Я"», «1 "Ф"», «1 "Ы"».

В школе 94 сформировали 29 первых классов от «А» до «Я». Как сообщают авторы канала, из-за этого торжественную линейку пришлось проводить в два этапа.

По данным «Подъема», в школы Краснодара в новом учебном году зачислено на 12 тысяч больше учеников, чем прошлом. Всего в учебные учреждения города пришли 174 472 ребенка.