Мужчина 33 года жил на пенсии умерших родителей

Житель города Корк в Ирландии 33 года получал пенсии, которые полагались его умершим родителям. Об этом пишет издание Irish Times.

58-летний Дон О'Коллаген скрыл от государства факт смерти своих родителей. Теперь ирландца обвиняют в краже нескольких сотен тысяч евро.

Полицейский Мик Нэйгл сообщил в суде, что мужчина совершил 73 правонарушения, в том числе 68 краж. Пять раз он предоставлял подложные документы.