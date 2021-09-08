Мужчина 33 года жил на пенсии умерших родителей

Житель города Корк в Ирландии 33 года получал пенсии, которые полагались его умершим родителям. Об этом пишет издание Irish Times.
58-летний Дон О'Коллаген скрыл от государства факт смерти своих родителей. Теперь ирландца обвиняют в краже нескольких сотен тысяч евро.
Полицейский Мик Нэйгл сообщил в суде, что мужчина совершил 73 правонарушения, в том числе 68 краж. Пять раз он предоставлял подложные документы.
По словам адвоката ирландца, он готов подписать признание по всем обвинениям. Суд назначен на 26 октября. Пока мужчину отпустили под залог.