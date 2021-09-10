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Стали известны лауреаты "Шнобелевской премии"

Даша Краснова
1 час назад

"Шнобелевскую премию" получили американские ученые, которые доказали, что борода у мужчин может защищать от ударов в лицо. В этом году 31-я церемония вручения награды прошла в онлайн-формате.

Стали известны лауреаты "Шнобелевской премии"
Фото: кадр с премиикадр с премии

Премию вручают за исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься". Несмотря на то что многие отмеченные жюри работы кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них претендуют на научную ценность.

В медицине наградили исследователей, доказавших, что оргазм не менее эффективен в снятии заложенности носа, чем специальные средства.

В экономике лауреатами стали европейские ученые, которые доказали, что степень ожирения политиков связана с уровнем коррупции в стране.

Премию по химии получила группа специалистов, которые исследовали химический состав воздуха в кинотеатрах. Ученые анализировали, какие запахи выделяют зрители, когда видят сцены насилия и употребления наркотиков.

В области экологии выделили ученых из Испании и Ирана за применение генетического анализа в изучении видов бактерий, находящихся в выброшенных жевательных резинках.

А ученые, мечтающие об отпуске, заявили об исчезновении пляжей в Анталии.

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