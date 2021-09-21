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Болгарское издание собрало «предсказания» Нострадамуса на 2022 год

Дарья Амосова
2 часа назад

Болгарское новостное интернет-издание «Факты» опубликовало «предсказания» Нострадамуса на 2022 год. Журналисты собрали предположения из трудов французского алхимика, которые якобы относятся к будущему году.

Что «предсказал» Нострадамус на 2022 год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам «Фактов», мир и Россию ожидают крах доллара, а «инфляция окончательно выйдет из-под контроля». Человечество ждет взрыв ядерной бомбы, который «вызовет изменение климата, а также изменение положения Земли». Францию атакует сильный ураган, в Средиземном море прогремит взрыв. Журналисты также упомянули начало всемирного голода и восстание искусственного интеллекта против человечества. Наконец, согласно предсказаниям, астероидный дождь уничтожит Землю, а человечество проведет три дня в полной темноте.

Пользователи интернета отметили, что давно не читали ничего смешнее.

«Давайте объявим конкурс: что еще не предсказал Нострадамус? », «Все люди смертны, даже автор этой [фигни]», «Откуда он интересно знал про ядерный синтез? », «Все кранты, гречка и соль подорожают. .», — пишут комментаторы под переводом статьи на ИноСМИ.ру.

Пророчества французского алхимика Нострадамуса периодически публикуют в СМИ и соцсетях. Нет никаких научных доказательств, что француз действительно предсказывал будущее. Фразы из книги «Предсказания Мишеля Нострадамуса» часто перевирают, а смысл предположений автора притягивают за уши. В социальных сетях также много фейков с якобы «правдивыми» предсказаниями.

Тем временем ученые выяснили причину уничтожения библейского Содома.

Безумный мир,InoSMI.Ru,
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