Проповедник потребовал личный самолет, чтобы спастись от вакцинации

Американский проповедник Кеннет Коупленд заявил, что для защиты от прививок, которые он назвал печатью Антихриста, ему нужен личный самолет. На его высказывание обратило внимание издание Right Wing Watch.

Во время мероприятия по сбору средств Коупленд объявил, что религиозным организациям следует перестать пользоваться услугами авиакомпаний. Свое мнение он объяснил то тем, что вскоре из-за пандемии коронавируса пускать на самолеты будут исключительно только после вакцинации.

"Что ж, это для меня метка дьявола",

— заявил Коупленд.

По мнению телепроповедника Джесси Дюплантиса, который также участвовал в мероприятии, зрители, которые жертвуют деньги Коупленду приближают Второе пришествие Христа. Раньше он также утверждал, что в наше бы время Иисус Христос обязательно летал бы на собственном самолете.

Это далеко не первый раз, когда Кеннет Коупленд попадает в подобные скандалы из-за многочисленных частных самолетов, которыми владеет его религиозная организация. А в 2018 году проповедник потребовал, чтобы прихожане пожертвовали ему 19,5 миллиона долларов (1,4 миллиарда рублей) на строительство ангара и ремонт взлетно-посадочной полосы. На момент 2008 году религиозная организация уже обладала пятью самолетами. Один из них стоил порядка 17,5 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей).

Некоторое время Кеннет Коупленд также обещал излечить от коронавируса через экран телевизора. Для этого он намазал ладонь маслом и вынес ее на передний план, а затем зритель должен был приложить свою руку к изображению руки ведущего на экране. Далее необходимо было поблагодарить Иисуса и повторить за Коуплендом несколько предложений религиозного характера.