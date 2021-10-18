Британцам предложили лежать на кровати за 200 тысяч

Британский производитель кроватей Crafted Bed опубликовал вакансию мечты. Компания ищет тестировщиков матрасов. Об это пишет издание Mirror.

Соискателям предлагают весь рабочий день лежать на кровати. За это сотруднику будут платить 2000 фунтов в месяц (примерно 195 тысяч рублей).

При этом вакансия предполагает удаленную работу. Матрас сотруднику привезут на дом. Чтобы определить удобство продукта, у работника должно уходить около 37,5 часа в неделю.

Как уточнили в компании, важно выполнять работу без отвлекающих факторов. Сотрудник должен полностью сосредоточиться на тестировании. Предпочтение отдадут одиноким кандидатам.