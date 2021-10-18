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Британцам предложили лежать на кровати почти за 200 тысяч рублей

Мира Маркина
2 часа назад

Британский производитель кроватей Crafted Bed опубликовал вакансию мечты. Компания ищет тестировщиков матрасов. Об это пишет издание Mirror.

Британцам предложили лежать на кровати за 200 тысяч
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Соискателям предлагают весь рабочий день лежать на кровати. За это сотруднику будут платить 2000 фунтов в месяц (примерно 195 тысяч рублей).

При этом вакансия предполагает удаленную работу. Матрас сотруднику привезут на дом. Чтобы определить удобство продукта, у работника должно уходить около 37,5 часа в неделю.

Как уточнили в компании, важно выполнять работу без отвлекающих факторов. Сотрудник должен полностью сосредоточиться на тестировании. Предпочтение отдадут одиноким кандидатам.

Производитель кроватей отметил, что новая вакансия создана для того, чтобы добиться максимального комфорта для клиентов.

Ранее в продажу поступила кофта с дырой для прививки.

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