Северного оленя в автобусе сняли на видео в Норильске

В Норильске россиянка завела в автобус северного оленя. Очевидцы засняли произошедшее на видео. Ролик опубликовали в группе «Красноярск» во «ВКонтакте».

Хозяйка оленя вела его на поводке по тротуару. По словам россиянки, животное зовут Аякли. Им пришлось воспользоваться общественным транспортом, так как они лишились машины.

«Мы живем за городом. Ноги, конечно, болят, но идем. Ездовой делать ее не хочу, это не ездовой олень, она у нас священное животное, любимица, член семьи. Она украшение города», — рассказала женщина изданию «Подъем».

Утром россиянку с оленем не пустили в транспорт. Вечером, когда они возвращались с праздника для детей, им разрешили войти в пустой автобус: