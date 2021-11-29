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Редчайшая ящерица с двумя головами и тремя глазами попала на видео

Lenta.ru
1 час назад

Сотрудники парка рептилий в австралийской местности Сомерсби, штат Новый Южный Уэльс, были крайне удивлены, когда посетитель нашел и передал им редчайшую двухголовую ящерицу. Рептилия попала на видео, которое опубликовал в Instagram специалист по рептилиям Джей Брюэр.

Редчайшая ящерица с двумя головами и тремя глазами попала на видео
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На записи видна исполинская ящерица, снятая крупным планом. У рептилии две головы и три глаза, один из которых расположен между двумя головами и не функционирует.

Необычная находка взволновала сотрудников парка. Ящерице дали кличку «Счастливчик». Теперь о ней заботятся эксперты парка рептилий. «Мы будем относиться к нему как к особенному», — сказал начальник отдела рептилий парка Дэниел Рамси.

Ранее в парке встречались двухголовые змеи и даже акулы, но у ящериц подобных отклонений зафиксировано не было. В парке заявили, что животные с подобными отклонениями редко выживают из-за трудностей с питанием и неспособностью защититься от хищников.

Исполинские ящерицы не ядовиты и не опасны для людей и животных. Они показывают свой синий язык в качестве предупреждения и могут поворачиваться к угрозе, шипеть и расплющивать собственное тело, чтобы казаться крупнее.

Безумный мир,
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