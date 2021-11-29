Редчайшая ящерица с двумя головами и тремя глазами попала на видео

Сотрудники парка рептилий в австралийской местности Сомерсби, штат Новый Южный Уэльс, были крайне удивлены, когда посетитель нашел и передал им редчайшую двухголовую ящерицу. Рептилия попала на видео, которое опубликовал в Instagram специалист по рептилиям Джей Брюэр.

На записи видна исполинская ящерица, снятая крупным планом. У рептилии две головы и три глаза, один из которых расположен между двумя головами и не функционирует.

Необычная находка взволновала сотрудников парка. Ящерице дали кличку «Счастливчик». Теперь о ней заботятся эксперты парка рептилий. «Мы будем относиться к нему как к особенному», — сказал начальник отдела рептилий парка Дэниел Рамси.

Ранее в парке встречались двухголовые змеи и даже акулы, но у ящериц подобных отклонений зафиксировано не было. В парке заявили, что животные с подобными отклонениями редко выживают из-за трудностей с питанием и неспособностью защититься от хищников.