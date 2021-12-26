Переехавшая из Москвы блогер осудила россиян за обычай разуваться

«Я всегда подозревала, что такое передается генетически или по месту рождения — тоже вариант», «Мы тоже переехали в Израиль из Москвы, и я очень не люблю, когда у нас дома ходят в уличной обуви. Гостей дочери она тоже просит разуваться, все уже привыкли. Недавно приходили мастера-арабы, чинить окна, насвинячили мокрыми грязными ботинками после дождя, прям по ковру»,