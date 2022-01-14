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2 часа назад

Пользователей возмутили требования невесты к гостям свадьбы

Невеста установила жестокие требования к гостям свадьбы, которыми удивила пользователей Сети. Пост появился на Reddit.

Пользователей возмутили требования невесты к гостям свадьбы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, девушка рассказала, что невеста разослала всем гостям список правил, которые они должны выполнить для того, чтобы посетить праздник. Она потребовала выплатить по две тысячи долларов (около 153 тысяч рублей) на организацию церемонии и покупку новой одежды. Невеста также попросила гостей не "устраивать" беременностей или заключения брака, поскольку все это может "затмить" их торжество.

Кроме этого, присутствующие на мероприятии должны приобрести несколько комплектов платьев, смокингов и пижам, чтобы на фотографиях гости были запечатлены в разных образах. И потребовала, чтобы все гости выполняли ее просьбы во время торжества.

Пользователей ужаснул поступок невесты:

"Перестань дружить с этой женщиной, она неадекватная".

"Я в шоке. Как только ее молодой человек решился на ней жениться?"

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Безумный мир,
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