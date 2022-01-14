Пользователей возмутили требования невесты к гостям свадьбы

Так, девушка рассказала, что невеста разослала всем гостям список правил, которые они должны выполнить для того, чтобы посетить праздник. Она потребовала выплатить по две тысячи долларов (около 153 тысяч рублей) на организацию церемонии и покупку новой одежды. Невеста также попросила гостей не "устраивать" беременностей или заключения брака, поскольку все это может "затмить" их торжество.