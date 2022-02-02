"Подобие на богатство": россияне высмеяли квартиру с золотом

"Ремонт с начала постройки дома похоже, но в конце 2000х уже были и нормальные, но видимо хозяева застряли в 90х по вкусу", "Срамота, еще и цветы искусственные в вазонах, где они понабрались такой пошлости", "В каком надо быть неадеквате, чтобы забахать такой ремонт. Колонны, золото и картины на стенах. Жалкое подобие на богатство", "Господи! За что так с квартирой . Кровь из глаз пошла", — прокомментировали объявление читатели (Прим. ред. — орфография и пунктуация авторов сохранены)