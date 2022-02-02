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1 час назад

"Подобие на богатство": россияне высмеяли квартиру с золотом

В одном из жилых комплексов Новосибирска выставили на продажу квартиру с золотыми обоями, но жители города такой интерьер не оценили. Об этом сообщает портал "Новосибирск онлайн".

"Подобие на богатство": россияне высмеяли квартиру с золотом
Фото: novosibirsk.n1.runovosibirsk.n1.ru

Стоимость трехкомнатной квартиры с двумя санузлами оценили в 21 миллион рублей. Общая площадь составляет 131,5 квадратных метров. Квартира расположена на четвертом этаже.

novosibirsk.n1.ru

Пользователей портала возмутила не только цена, но и сам интерьер квартиры. Дело в том, что там есть колонны, золотые обои, а на стенах нарисованы картины с морскими пейзажами. Продавец также обещает оставить кухонный и спальный гарнитуры, а также холодильник. В квартире есть колонны и подиум.

novosibirsk.n1.ru

"Ремонт с начала постройки дома похоже, но в конце 2000х уже были и нормальные, но видимо хозяева застряли в 90х по вкусу", "Срамота, еще и цветы искусственные в вазонах, где они понабрались такой пошлости", "В каком надо быть неадеквате, чтобы забахать такой ремонт. Колонны, золото и картины на стенах. Жалкое подобие на богатство", "Господи! За что так с квартирой . Кровь из глаз пошла", — прокомментировали объявление читатели (Прим. ред. — орфография и пунктуация авторов сохранены)

Ранее сообщалось, что россиянка развела кур в квартире и разозлила соседей.

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