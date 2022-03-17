Корги проплыл 11 километров и выжил, чтобы вернуться домой

Упавший за борт корги смог проплыть 11 километров и вернуться домой.

Фото: unsplash.com/@ytsui unsplash.com/@ytsui

В Америке семья отправилась на морскую прогулку вместе со своим домашнем любимцем. Глава семейства Джон Эствуд рассказал, что не понял, в какой именно момент собака упала за борт. На воду сразу спустили две шлюпки и стали искать питомца, но найти его не получилось.

Семья отправилась к берегу и сразу начала поиски, дав объявления и назначив награду в $500, пишет издание UPI.

Спустя сутки с ними связался мужчина и рассказал, что собака находится у него.

Оказалось, что пес проплыл 11 километров, выбрался из воды и пробрался в дом незнакомца, который успел прочесть пост Эствуда о пропаже собаки.

Любимца вернули домой, от вознаграждения мужчина отказался.