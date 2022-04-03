Первая в мире страна дала юридические права диким животным

В то время как некоторые страны борются еще за соблюдение прав человека, Эквадор уже наделил некоторыми правами диких животных.

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Внести такие изменения правозащитников побудила печальная история обезьяны по кличке Эстреллита. Ее забрали из дикой природы и увезли жить к библиотекарю Ане Беатрис Бурбано Проаньо (Ana Beatriz Burbano Proaño). Обезьяна прожила в семье 18 лет. За это время она научилась общаться с людьми жестами и звуками. Однако в результате Эстреллиту забрали местные власти, перевели в зоопарк, и там спустя месяц обезьяна скончалась.