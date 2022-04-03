Первая в мире страна дала юридические права диким животным

В то время как некоторые страны борются еще за соблюдение прав человека, Эквадор уже наделил некоторыми правами диких животных.
Внести такие изменения правозащитников побудила печальная история обезьяны по кличке Эстреллита. Ее забрали из дикой природы и увезли жить к библиотекарю Ане Беатрис Бурбано Проаньо (Ana Beatriz Burbano Proaño). Обезьяна прожила в семье 18 лет. За это время она научилась общаться с людьми жестами и звуками. Однако в результате Эстреллиту забрали местные власти, перевели в зоопарк, и там спустя месяц обезьяна скончалась.
Хозяйка пыталась вернуть Эстреллиту через суд, но не успела. Дело основывалось на научных доказательствах когнитивной и социальной сложности шерстистых обезьян. Утверждалось, что Эстреллита «должна как минимум обладать правом на физическую свободу». Суд постановил, что и власти, и сама хозяйка нарушили права Эстреллиты, первые — из-за того, что не учли конкретных потребностей обезьяны перед переселением, а вторая — из-за того, что изначально вывезла ее из дикой природы. Суд предложил разработать новый закон, чтобы защищать эти права животных в будущем.