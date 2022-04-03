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1 час назад

Первая в мире страна дала юридические права диким животным

Ferra.ru

В то время как некоторые страны борются еще за соблюдение прав человека, Эквадор уже наделил некоторыми правами диких животных.

Первая в мире страна дала юридические права диким животным
Фото: ferra.ruferra.ru

Внести такие изменения правозащитников побудила печальная история обезьяны по кличке Эстреллита. Ее забрали из дикой природы и увезли жить к библиотекарю Ане Беатрис Бурбано Проаньо (Ana Beatriz Burbano Proaño). Обезьяна прожила в семье 18 лет. За это время она научилась общаться с людьми жестами и звуками. Однако в результате Эстреллиту забрали местные власти, перевели в зоопарк, и там спустя месяц обезьяна скончалась.

Хозяйка пыталась вернуть Эстреллиту через суд, но не успела. Дело основывалось на научных доказательствах когнитивной и социальной сложности шерстистых обезьян. Утверждалось, что Эстреллита «должна как минимум обладать правом на физическую свободу». Суд постановил, что и власти, и сама хозяйка нарушили права Эстреллиты, первые — из-за того, что не учли конкретных потребностей обезьяны перед переселением, а вторая — из-за того, что изначально вывезла ее из дикой природы. Суд предложил разработать новый закон, чтобы защищать эти права животных в будущем.

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