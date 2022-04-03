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1 час назад

В Германии мужчина 90 раз привился от коронавируса ради выгоды

Даша Краснова

Житель Германии за несколько месяцев почти 90 раз привился от коронавируса. Вакцинацию он проходил, чтобы продать сертификаты. Позже мужчину задержала полиция. Об этом сообщает Associated Press.

В Германии мужчина 90 раз привился от коронавируса ради выгоды
Фото: unsplash.comunsplash.com

60-летний мужчина из Магдебурга в течение нескольких месяцев получил до 90 доз вакцины от COVID-19. Немца удалось задержать в медицинском пункте города Айленбург, он пришел в одно и то же место два дня подряд.

Полиция конфисковала у мужчины несколько бланков прививочных карт, так как всякий раз он приходил с новым экземпляром. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

По их мнению, многочисленная иммунизация могла быть связана с продажей сертификатов вакцинации противникам прививок.

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