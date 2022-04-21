Мужчина подрался с пумой ради спасения собаки и победил

Ради спасения собаки своей дочери житель Канады подрался с пумой и сумел ее победить. Об этом сообщает Newsweek.

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash Priscilla Du Preez / Unsplash

Слесарь Ян Орсер из города Гранд-Форкс, провинция Британская Колумбия, рассказал, что отправился на работу вместе с дочерью Меган и ее тремя собаками. Мужчина находился на рабочем месте, когда услышал доносящийся с улицы «собачий вой и кошачий визг».

Как выяснилось, на пса Рэда напала пума. Когда Орсер выбежал из здания, дикая кошка уже тащила собаку через улицу, схватив зубами за голову. Мужчина догнал пуму и начал бить ее ногами по голове.

«Пума смотрела на меня, но не нападала. Тогда я схватил с земли палку, начал трясти ею и бить по земле, чтобы казаться как можно крупнее», — рассказал канадец.

В конце концов хищник выпустил Рэда. Орсер добавил, что пума отступила, однако не уходила далеко и снова появилась рядом с домом через некоторое время. На этот раз мужчина сел в свой грузовик и погнался за хищником, но не смог догнать.

В Британской Колумбии обитают около четырех тысяч пум. Обычно эти животные стараются не приближаться к человеку, но иногда голод вынуждает их приходить в населенные пункты в поисках пищи.