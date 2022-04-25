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35 минут назад

Женщина женилась на своей кошке, чтобы питомца не выгнали на улицу

Газета.Ru

Женщина вступила в брак со своей кошкой, чтобы помешать своему домовладельцу заставить ее избавиться от животного. Об этом пишет издание The Mirror.

Женщина женилась на своей кошке, чтобы питомца не выгнали на улицу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

За несколько лет жительнице Лондона Деборе Ходж пришлось избавиться от трех питомцев, потому что хозяева не разрешали ей держать домашних животных в доме. Когда ей сказали выгнать ее пятилетнюю кошку по кличке Индия, женщина пошла на хитрость и вышла замуж за своего пушистого друга.

Пара связала себя узами брака на прошлой неделе: 49-летняя Дебора была одета в смокинг, а Индия в золотой ошейник с поводком. Церемонию бракосочетания провел друг Деборы, а пока Индия мяукала во время произнесения клятв, друзья "молодых" с интересом наблюдали за происходящим в парке на юго-востоке Лондона. Дебора надеется, что теперь ее домовладелец поймет, насколько Индия важна для нее и не заставит избавиться от животного.

"Я отказываюсь расставаться с ней. Я лучше буду жить на улице, чем без нее. Я произнесла клятву, что ни один мужчина никогда не разлучит меня и Индию",

- сказала она.

Безумный мир,
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