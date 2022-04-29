Женщина обнаружила змею в сливном бачке

Пожилая женщина приехала в гости к детям и обнаружила в ванной питона. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По данным Telegram-канала Baza, все произошло в высотке на Котельнической набережной. Змея была домашним животным семьи, но около месяца назад она уползла, и те про нее забыли.

Как оказалось, все это время питон жил в сливном бачке в ванной комнате.