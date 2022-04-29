Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
53 минуты назад

Американка выставила на продажу дом в комплекте с бывшим мужем

Газета.Ru

Жительница США продает свой дом в комплекте вместе с бывшим мужем, пишет New York Post. По ее словам, мужчина будет готовить и убирать для новых хозяев.

Американка выставила на продажу дом в комплекте с бывшим мужем
Фото: Zillow Gone Wild/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Zillow Gone Wild/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Кристал Болл и Ричард Шайю поженились в 2015 году, но спустя семь лет расстались. После развода женщина решила продать дом во Флориде, в котором они жили, включив в сделку экс-супруга.

Женщина добавила, что в доме за $699 тыс. есть три спальни, две ванные комнаты, бассейн и гидромассажный душ. Если покупатель захочет купить недвижимость вместе с Ричардом, то мужчина будет убирать и готовить для жильцов.

«Этот мужчина — личный повар и официант, готовящий идеальные блюда на новой плите с обновленными столешницами», — шутит Кристал.

Болл также сообщила: несмотря на развод, они с Ричардом сохранили хорошие отношение и вместе воспитывают сына.

«Надеюсь, кто-то оценит юмор и купит у меня и дом, и Ричарда», — подытожила американка.

Ранее в штате Нью-Йорк выставили на продажу дом, в котором, как уверяют владельцы, живут девять привидений.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители