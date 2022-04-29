Американка выставила на продажу дом в комплекте с бывшим мужем

Жительница США продает свой дом в комплекте вместе с бывшим мужем, пишет New York Post. По ее словам, мужчина будет готовить и убирать для новых хозяев.

Фото: Zillow Gone Wild/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Zillow Gone Wild/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Кристал Болл и Ричард Шайю поженились в 2015 году, но спустя семь лет расстались. После развода женщина решила продать дом во Флориде, в котором они жили, включив в сделку экс-супруга.

Женщина добавила, что в доме за $699 тыс. есть три спальни, две ванные комнаты, бассейн и гидромассажный душ. Если покупатель захочет купить недвижимость вместе с Ричардом, то мужчина будет убирать и готовить для жильцов.

«Этот мужчина — личный повар и официант, готовящий идеальные блюда на новой плите с обновленными столешницами», — шутит Кристал.

Болл также сообщила: несмотря на развод, они с Ричардом сохранили хорошие отношение и вместе воспитывают сына.

«Надеюсь, кто-то оценит юмор и купит у меня и дом, и Ричарда», — подытожила американка.