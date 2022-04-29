Американка выставила на продажу дом в комплекте с бывшим мужем

Жительница США продает свой дом в комплекте вместе с бывшим мужем, пишет New York Post. По ее словам, мужчина будет готовить и убирать для новых хозяев.
Кристал Болл и Ричард Шайю поженились в 2015 году, но спустя семь лет расстались. После развода женщина решила продать дом во Флориде, в котором они жили, включив в сделку экс-супруга.
Женщина добавила, что в доме за $699 тыс. есть три спальни, две ванные комнаты, бассейн и гидромассажный душ. Если покупатель захочет купить недвижимость вместе с Ричардом, то мужчина будет убирать и готовить для жильцов.
«Этот мужчина — личный повар и официант, готовящий идеальные блюда на новой плите с обновленными столешницами», — шутит Кристал.
Болл также сообщила: несмотря на развод, они с Ричардом сохранили хорошие отношение и вместе воспитывают сына.
«Надеюсь, кто-то оценит юмор и купит у меня и дом, и Ричарда», — подытожила американка.
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