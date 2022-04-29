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2 часа назад

В Новой Зеландии обнаружили странное морское существо: видео

Мира Маркина

Жители Новой Зеландии отдыхали на пляже Арамоана. Внезапно на берег выбросило змееподобное существо, удивившее очевидцев. Новость о необычной находке сообщает телеканал NDTV.

Исаак Уильямс отдыхал на пляже вместе с семьей. Наткнувшись на странное змееподобное существо, мужчина снял его на видео, а ролик отправил своей знакомой — биологу Брайди Алан. Специалист смогла определить вид необыкновенного существа.

На берег океана выбросило рыбу-ремень — змееподобное морское существо, которое чаще всего обитает на больших глубинах. Биолог предположила, что сельдяного короля (именно такое название есть у этого вида) выбросило на берег, потому что он болен.

«Рыба-ремень — редкое явление. Кажется, это всего лишь их пятое наблюдение в Новой Зеландии», — отметила специалист.

Ранее мы рассказывали о том, какое старейшее животное попало на камеру в Туве.

Безумный мир,Видео,
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