Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
2 часа назад

Агрессивные осы несколько дней не выпускали женщину и детей из дома

Lenta.ru

В британском городе Солфорд, графство Большой Манчестер, женщина с детьми долгое время не могли выйти из дома из-за осиного роя. Об этом пишет издание Manchester Evening News.

Агрессивные осы несколько дней не выпускали семью из дома
Фото: PexelsPexels

Мать пострадавшей рассказала, что агрессивные насекомые несколько дней не выпускают на улицу ее дочь и внуков. Она добавила, что осы уже начали проникать в дом, и предположила, что их гнездо находится на чердаке.

По словам брата женщины, он несколько раз пытался вызвать специальные службы, но ни одна из них не отреагировала на обращения.

«Я читал в интернете, что, ужалив, осы оставляют запах, и на него слетаются их сородичи, которые видят потенциальную угрозу в человеке и могут напасть, чтобы защитить матку. Опасность еще и в том, что большое количество укусов может оказаться смертельным», — поделился опасениями мужчина.

Ранее сообщалось, что уроженка Великобритании умерла от анафилактического шока после укуса осы во время обеда в ресторане на испанском побережье Коста-Бланка. По данным медиков, остановка сердца произошла из-за анафилактического шока.

Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители