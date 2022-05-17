В Англии осы «взяли в заложники» женщину и детей

«Я читал в интернете, что, ужалив, осы оставляют запах, и на него слетаются их сородичи, которые видят потенциальную угрозу в человеке и могут напасть, чтобы защитить матку. Опасность еще и в том, что большое количество укусов может оказаться смертельным», — поделился мужчина.