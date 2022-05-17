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1 час назад

В Англии агрессивные осы «взяли в заложники» женщину и детей

Мира Маркина

Британский город Солфорд (графство Большой Манчестер) потрясла история женщины, которая в течение нескольких дней не может покинуть свой дом из-за осиного роя. О том, как она выживает вместе с детьми, рассказывает издание Manchester Evening News.

В Англии осы «взяли в заложники» женщину и детей
Фото: unsplash.comunsplash.com

Мать пострадавшей объяснила, что, вероятнее всего, агрессивные насекомые пытаются проникнуть в дом ее дочери, потому что прежде они обустроили гнездо на чердаке.

Брат женщины, оказавшейся «в заложниках», несколько раз пытался вызвать специальные службы. Однако прийти на помощь никто не спешил.

«Я читал в интернете, что, ужалив, осы оставляют запах, и на него слетаются их сородичи, которые видят потенциальную угрозу в человеке и могут напасть, чтобы защитить матку. Опасность еще и в том, что большое количество укусов может оказаться смертельным», — поделился мужчина.

Пока женщина с детьми все еще находится в оккупированном осами доме.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как ученые по ошибке вывели породу злобных хомяков.

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