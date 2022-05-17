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1 час назад

Англичанин нашел под лестницей куклу, "убившую" старых хозяев дома

Газета.Ru

Сцена из фильма ужасов поджидала жителя Ливерпуля Джонатана Льюиса, который переехал в новый дом и нашел жуткую куклу. Об этом сообщает издание Mirror. Мужчина заметил оборванный провод в стене возле лестницы, ударил по ней молотком и увидел тряпичную куклу с шерстяными косичками, в ее руках была записка.

Англичанин нашел куклу, "убившую" старых хозяев дома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Меня зовут Эмили. Мои первые владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они постоянно пели и веселились, чем сильно бесили меня. Я выбрала способ убийства и зарезала их. Надеюсь, у тебя есть ножи и ты хорошо спишь", - говорилось в послании.

Когда Джонатан рассказал о находке друзьям, те перепугались и посоветовали ему как можно скорее переехать. Однако хозяин дома уверен, что над ним решил кто-то подшутить: ведь бумага со зловещей запиской была относительно новой. Менять место жительства он не намерен. Ранее сообщалось, что из 72-летнего дизайнера Веры Вонг сделали куклу Барби.

Безумный мир,
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