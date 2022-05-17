Англичанин нашел куклу, "убившую" старых хозяев дома

"Меня зовут Эмили. Мои первые владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они постоянно пели и веселились, чем сильно бесили меня. Я выбрала способ убийства и зарезала их. Надеюсь, у тебя есть ножи и ты хорошо спишь", - говорилось в послании.