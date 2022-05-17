Кит выпрыгнул из воды и упал на лодку с людьми

Неподалеку от мексиканского города Аоме в Калифорнийском заливе кит внезапно выпрыгнул из воды и упал на небольшую яхту, на которой находились пассажиры. О случившемся сообщило издание Daily Mail.

Отдыхающие, плавающие недалеко о места происшествия случайно засняли на камеры происходящее. На кадрах видно, как гигантское млекопитающее выпрыгивает из воды и падает на небольшую яхту. Находящиеся на борту люди получили травмы - один пассажир переломы ребра и травму головы, другая - перелом ноги.