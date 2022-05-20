Женщина рассказала о своей любви с инопланетянином

Актриса из Лондона рассказала о том, что влюбилась в невидимого инопланетянина, но столкнулась с проблемой во время помолвки. На ее рассказ обратило внимание издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Выступая на телешоу «Этим утром», актриса Эмануэла Роуз, ранее известная как Эбби Бела, заявила, что влюблена в невидимого инопланетянина. Женщина отметила, что впервые встретила свою любовь после того, как опубликовала в соцсети сообщение о том, что скорее начнет встречаться с существом с другой планеты, чем пойдет на очередное свидание с мужчиной из Tinder. Она утверждает, что после этого ее окутали лучом желтого света и похитили прямо из квартиры.

Оказавшись на борту летающей тарелки, Роуз встретилась с командой инопланетян, а затем ее представили невидимому любовнику по имени Эмануэль. Чтобы ее имя было созвучно имени возлюбленного, женщина изменила имя на «Эмануэла».

В качестве символического воплощения своего партнера она предъявила надувного зеленого инопланетянина. На вопрос, вступает ли пара в физические отношения, Эмануэла ответила:

«Да, и я должна сказать, попробовав это с инопланетянином, вы забудете про землян».

Женщина заявила, что ее партнер готов к тому, чтобы вывести отношения на новый уровень. «Он попытался сделать мне предложение, но я слишком традиционна. Мне нужно кольцо. А он даже не знает, что это такое. Поэтому я сказала, что хочу большой камень, и он принес мне гальку с пляжа. Очевидно, у него нет земных денег. Надеюсь, со временем мы сможем накопить немного», — пояснила она.