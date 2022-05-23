Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Туалеты свердловских школ попали в список худших в стране

Уралинформбюро

Три школы в Свердловской области попали в рейтинг конкурса на худший школьный туалет. Акцию "Терпеть нельзя учиться" в очередной раз провела компания Domestos.

Туалеты свердловских школ попали в список худших в стране
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

Конкурс проводится с 2019 года. Участники сами рассказывают об обстановке в санузлах своих школ. Наиболее жуткие из них выбирают методом народного голосования – в них компания обещает провести ремонт.

Судя по рейтингу 2022 года, хуже всего обстоят дела у петербургских школ № 603 (804 голоса) и гимназии № 227 (780). На третьем месте – лицей № 25 из Димитровграда (555), передает "Уралинформбюро".

Годовой запас чистящих средств получат еще 50 школ, где требуется наведение порядка. В этом списке есть три учебных заведения из Свердловской области: № 50 из Нижнего Тагила, № 4 из Новой Ляли и № 10 из Ревды.

Несколькими днями ранее в одном из пабликов во "ВКонтакте" появилась жалоба учеников школы № 35 в Нижнем Тагиле на плачевное состояние санузла. Однако этого туалета не оказалось в списке конкурса от Domestos.

Безумный мир,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители