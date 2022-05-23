Туалеты свердловских школ попали в список худших в стране

Три школы в Свердловской области попали в рейтинг конкурса на худший школьный туалет. Акцию "Терпеть нельзя учиться" в очередной раз провела компания Domestos.

Фото: Уралинформбюро Уралинформбюро

Конкурс проводится с 2019 года. Участники сами рассказывают об обстановке в санузлах своих школ. Наиболее жуткие из них выбирают методом народного голосования – в них компания обещает провести ремонт.

Судя по рейтингу 2022 года, хуже всего обстоят дела у петербургских школ № 603 (804 голоса) и гимназии № 227 (780). На третьем месте – лицей № 25 из Димитровграда (555), передает "Уралинформбюро".

Годовой запас чистящих средств получат еще 50 школ, где требуется наведение порядка. В этом списке есть три учебных заведения из Свердловской области: № 50 из Нижнего Тагила, № 4 из Новой Ляли и № 10 из Ревды.