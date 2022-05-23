Заключенный сбежал из тюрьмы и сообщил об этом журналистам

Греггор Грэй, 42-летний житель, Англии совершил побег из тюрьмы, где отбывал срок за вооруженное ограбление. О своем поступке он сообщил в местную газету, пишет LADBible.
Греггору удалось сбежать, не оставив за собой никаких следов. Пока полицейские продумывали план действий по поимке преступника, тот объявился сам. Он связался с редакцией местной газеты и в телефонном разговоре с журналистом объяснил, почему совершил побег.
«Я провел в тюрьме последние 17 лет. Это сводит меня с ума», — пожаловался Грэй.
Отчаявшийся мужчина добавил, что ему необходимо было высказаться.
Несмотря на телефонный звонок, полицейские до сих пор ищут беглеца. Предполагается, что преступник может скрываться в Лестере или Бирмингеме. Офицеры полиции предупредили местное население, чтобы они держались подальше от Греггора Грэя и попросили предоставлять им любую информацию о нем.
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