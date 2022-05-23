Заключенный сбежал из тюрьмы и сообщил об этом журналистам

Греггор Грэй, 42-летний житель, Англии совершил побег из тюрьмы, где отбывал срок за вооруженное ограбление. О своем поступке он сообщил в местную газету, пишет LADBible.

Фото: Кадр из фильма "Рыцарь дня" Кадр из фильма "Рыцарь дня"

Греггору удалось сбежать, не оставив за собой никаких следов. Пока полицейские продумывали план действий по поимке преступника, тот объявился сам. Он связался с редакцией местной газеты и в телефонном разговоре с журналистом объяснил, почему совершил побег.

«Я провел в тюрьме последние 17 лет. Это сводит меня с ума», — пожаловался Грэй.

Отчаявшийся мужчина добавил, что ему необходимо было высказаться.

Несмотря на телефонный звонок, полицейские до сих пор ищут беглеца. Предполагается, что преступник может скрываться в Лестере или Бирмингеме. Офицеры полиции предупредили местное население, чтобы они держались подальше от Греггора Грэя и попросили предоставлять им любую информацию о нем.