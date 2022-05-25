Бразильский школьник пошел в туалет и столкнулся с ягуаром

В Бразилии девятилетний школьник столкнулся с диким ягуаром в школьном туалете. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: CEN CEN

Девятилетний школьник Дэвид Мигель рассказывает, что отлучился в уборную во время игры в футбол в школьном дворе. Когда мальчик зашел в одну из кабинок, из другой кабинки появился дикий ягуар.

«Я задрожал, как желе, когда услышал его рычание. Мое сердце почти остановилось», — делится впечатлениями Дэвид.

Мальчик в ужасе выбежал из уборной и позвал на помощь отца. 34-летний Родриго Алмейда пошел проверить, правда ли в туалете прячется дикая кошка. Обнаружив в кабинке ягуара, тот быстро скрылся с места.

В школу вызвали спасателей. Специалисты успокоили кошку дротиком со снотворным и забрали его с школьной территории.

Выяснилось, что Дэвида напугала молодая самка ягуара. Специалисты объяснили появление кошки климатическими проблемами.

«Мы знаем, что это происходит из-за увеличения вырубки лесов, крупных лесных пожаров и разрушения естественной среды обитания этих животных. Тогда, спасаясь, они приходят в города и поселки», — рассказал ветеринар Маркос Моурао.