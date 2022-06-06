Почему в Швейцарии нельзя завести одну морскую свинку

В Швейцарии действуют одни из самых строгих законов о защите животных – не только диких, но и домашних. Они регулируют правила их разведения и содержания (вплоть до размеров загонов и клеток). Один из законов касается количества особей некрупных животных, которых вы можете иметь одновременно. Почему этому не стоит удивляться – расскажет “Рамблер”.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Морские свинки не имеют ничего общего с семейством парнокопытных. Это мелкие грызуны, которых в Европе и Северной Америке содержат в качестве домашних животных, а в некоторых частях Южной Америки используют в качестве источника пищи.

Как и за любым домашним животным, за морскими свинками нужно ухаживать, чтобы они оставались счастливыми и здоровыми. И для этого их нужно не только кормить большим количеством волокнистой пищи. Дело в том, что морские свинки нуждаются в социальном взаимодействии.

Конечно, ни один швейцарец не обязан владеть морской свинкой, если он этого не хочет. В противном случае, согласно Постановлению о защите животных, впервые принятому еще в 2008 году, любой желающий завести грызуна обязан приобрести как минимум двух особей. Все ради необходимого свинкам социального взаимодействия .