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2 часа назад

Почему в Швейцарии нельзя завести одну морскую свинку

Мира Маркина

В Швейцарии действуют одни из самых строгих законов о защите животных – не только диких, но и домашних. Они регулируют правила их разведения и содержания (вплоть до размеров загонов и клеток). Один из законов касается количества особей некрупных животных, которых вы можете иметь одновременно. Почему этому не стоит удивляться – расскажет “Рамблер”.

Почему в Швейцарии нельзя завести одну морскую свинку
Фото: unsplash.comunsplash.com

Морские свинки не имеют ничего общего с семейством парнокопытных. Это мелкие грызуны, которых в Европе и Северной Америке содержат в качестве домашних животных, а в некоторых частях Южной Америки используют в качестве источника пищи.

Как и за любым домашним животным, за морскими свинками нужно ухаживать, чтобы они оставались счастливыми и здоровыми. И для этого их нужно не только кормить большим количеством волокнистой пищи. Дело в том, что морские свинки нуждаются в социальном взаимодействии.

Конечно, ни один швейцарец не обязан владеть морской свинкой, если он этого не хочет. В противном случае, согласно Постановлению о защите животных, впервые принятому еще в 2008 году, любой желающий завести грызуна обязан приобрести как минимум двух особей. Все ради необходимого свинкам социального взаимодействия .

Но закон, несмотря на благие цели, создал проблемы для некоторых владельцев. Если у кого-то есть две морские свинки, но одна из них морских свинок внезапно умирает, ее хозяин автоматически становится нарушителем закона. Более того, не всегда легко найти замену животному в такой короткий срок. Поэтому некоторые люди обращаются к услугам по аренде морских свинок. Эти заводчики могут одолжить грызуна человеку, пока его второй питомец не умрет. Затем арендованную морскую свинку можно вернуть заводчику. Все это может показаться забавным. Но на что только ни пойдут люди, лишь бы жить по законам своей страны.

Безумный мир,
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