Двойник принца Гарри собирается заработать полмиллиона

38-летний житель Лондона Рис Уитток, косплеящий герцога Сассекского, планирует хорошо заработать на праздновании 70-летия правления королевы Великобритании. Об этом сообщает MyLondon.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Пока принц Гарри живет в Калифорнии вместе со своей супругой Меган Маркл и детьми, 3-летним Арчи и 9-месячной Лилибет, некто Рис Уитток зарабатывает на нем в Лондоне. 38-летний мужчина, признанный лучшим двойником герцога Сассекского, занимается косплеем и получает за это хорошие деньги.

По словам мужчины, на время празднования 70-летия правления Елизаветы II у него запланирована дюжина мероприятий, за каждое из которых он возьмет оплату в размере от £500-700. В общей сложности, на юбилее королевы Великобритании Уитток планирует сколотить как минимум £6000, что по нынешнему курсу составляет около полумиллиона рублей (498 240 руб.).