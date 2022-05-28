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3 часа назад

Двойник принца Гарри собирается заработать полмиллиона на юбилее правления Елизаветы II

Газета.Ru

38-летний житель Лондона Рис Уитток, косплеящий герцога Сассекского, планирует хорошо заработать на праздновании 70-летия правления королевы Великобритании. Об этом сообщает MyLondon.

Двойник принца Гарри собирается заработать полмиллиона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пока принц Гарри живет в Калифорнии вместе со своей супругой Меган Маркл и детьми, 3-летним Арчи и 9-месячной Лилибет, некто Рис Уитток зарабатывает на нем в Лондоне. 38-летний мужчина, признанный лучшим двойником герцога Сассекского, занимается косплеем и получает за это хорошие деньги.

По словам мужчины, на время празднования 70-летия правления Елизаветы II у него запланирована дюжина мероприятий, за каждое из которых он возьмет оплату в размере от £500-700. В общей сложности, на юбилее королевы Великобритании Уитток планирует сколотить как минимум £6000, что по нынешнему курсу составляет около полумиллиона рублей (498 240 руб.).

Принц Гарри и Меган Маркл планируют посетить Великобританию. Герцог и герцогиня Сассекские собираются присутствовать на службе в соборе Святого Павла по случаю празднования Платинового юбилея Ее Величества 3 июня.

Безумный мир,принц Гарри,Елизавета II,
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