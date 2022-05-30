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1 час назад

100-летняя женщина не смогла доказать властям, что жива

Мария Иглина

100-летняя жительница штата Флорида, США, не может получать пенсию, пока не подтвердит свое существование. Об этом сообщает телеканал WFLA.

100-летняя женщина не смогла доказать, что жива
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Кто-то из Управления сказал: "Боже мой. Ей же 100 лет. С чего бы нам думать, что она все еще жива?"

— поделилась дочь женщины.

Родственники, в свою очередь, отправляли в федеральное Управление кадровой службы заверенную нотариусом форму и фотографию с выпуском газеты в руках в качестве доказательства. Однако представители власти посчитали, что таких доказательств недостаточно для возобновления выплат.

Ранее 100-летняя женщина поделилась правилами долгой жизни.

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