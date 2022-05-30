100-летняя женщина не смогла доказать, что жива

100-летняя жительница штата Флорида, США, не может получать пенсию, пока не подтвердит свое существование. Об этом сообщает телеканал WFLA.
"Кто-то из Управления сказал: "Боже мой. Ей же 100 лет. С чего бы нам думать, что она все еще жива?"
— поделилась дочь женщины.
Родственники, в свою очередь, отправляли в федеральное Управление кадровой службы заверенную нотариусом форму и фотографию с выпуском газеты в руках в качестве доказательства. Однако представители власти посчитали, что таких доказательств недостаточно для возобновления выплат.