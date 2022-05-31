Женщину возмутил друг мужа в супружеской постели

Американка рассказала о неоднозначных отношениях супруга с его лучшим другом. Историей она поделилась на портале Reddit.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Женщина поведала, что ее муж стал много времени проводить с товарищем Карлом после того, как у него умерла жена. Ее супруг не только приносил скорбящему мужчине еду и одежду, но даже взял его в отпуск без ведома жены.

«Меня это очень расстроило, я надеялась, что мы с мужем проведем время наедине. Но он сказал, что Карлу необходим отпуск, ведь он недавно пережил утрату близкого человека»,

— поделилась женщина.

Автор поста была окончательно шокирована тем, что Карл поселился в одной комнате с супругами, так как у него не было денег на свой номер в отеле. В первую ночь женщина рано отправилась спать, но вернувшийся с другом муж попросил ее перелечь на пол, чтобы Крис смог лечь на кровать.

«Я думала, что муж шутит, однако он заявил: Карл — гость, и мы не можем позволить ему спать на полу. В то же время я не могу спать на кровати вместе с ним, когда на полу спит муж»,

— негодовала пользовательница Сети.

После такого унижения женщина, не раздумывая, собрала вещи и уехала домой. Ни один из мужчин не попытался ее остановить. Более того, вернувшийся из поездки супруг обвинил жену в том, она поступила отвратительно и испортила всем отпуск.