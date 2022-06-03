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2 часа назад

Женщина бросила работу и стала зарабатывать на хламе из мусорных баков

Lenta.ru

32-летняя Тиффани Шери из американского штата Техас бросила работу школьной буфетчицы и стала зарабатывать почти тысячу долларов в неделю на хламе, который она находит в мусорных баках. Об этом пишет Daily Mirror.

Женщина бросила работу и стала зарабатывать на хламе из мусорных баков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шери начала рыться в мусоре после того, как увидела на YouTube видео, где этим занималась группа девушек. Они утверждали, что среди хлама и отбросов можно найти что-то полезное и даже ценное. В свой первый поход женщине удалось отыскать выброшенную кем-то коробку с дорогостоящей новой косметикой и средствами по уходу за кожей. Она рассказала о находке супругу, и они решили зарабатывать на этом вместе.

За последние пять лет супругам удалось одеть детей в вещи с помоек и украсить дом, обставив его найденными в мусорных баках предметами декора и мебелью. Кроме того, Шери с мужем продают хлам и получают выручку, которая покрывает все их счета и расходы.

Безумный мир,
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